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  3. Hadise Tülin Şahin'in kızına şarkı söyledi, herkes aynı yorumu yaptı!

Hadise Tülin Şahin'in kızına şarkı söyledi, herkes aynı yorumu yaptı!

Hadise Tülin Şahin'in kızına şarkı söyledi, herkes aynı yorumu yaptı!

Hadise, Tülin Şahin'in yeni doğan bebeği Siena Leyla'ya şarkı söyledi. O anları paylaşan Şahin'in videosuna sosyal medyada beğeni yağdı.

Nisan 2019'da Pedro de Noronha ile dünyaevine giren ünlü model Tülin Şahin, yaklaşık iki ay önce kızı Siena Leyla’yı kucağına aldı. Bebeği ilk doğduğu andan itibaren paylaşım yapmaktan çekinmeyen Şahin, dün de tebessüm ettiren bir videoyu takipçilerinin beğenisine sundu.

'HADİSE'YE NE KADAR YAKIŞMIŞ'

Kızına Frank Sinatra’nın I Love You Baby şarkısını söylemeye çalışan Şahin, ardından Hadise’nin görüntülerini paylaştı. Hadise, kucağına aldığı Siena’ya şarkıyı söylemeye başladı. O anları ölümsüzleştiren Tülin Şahin ise videoya, "Neyse ki annemin sesi mükemmel olan bir arkadaşı var" notunu düştü.

Videoyu gören sosyal medya kullanıcıları ise "Hadise'ye ne kadar yakışmış bebek" yorumlarında bulundu.


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