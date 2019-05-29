Hadise sıfır makyaj görüntülendi!

Bayramda sahne alacağı üç konserden 750 bin lira kazanacağı iddia edilen Hadise, “İşimizi yapıyoruz. Ama tabii yazıldığı gibi değil” diyerek alacağı iddia edilen ücreti yalanladı.

Makyajsız haliyle dikkat çeken şarkıcı, “Bence her kadın kendini makyajlı da makyajsız da sevmeli. Ben kendimi makyajsız çok seviyorum” dedi.



Muhabirlerin, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafa yapılan estetik yorumlarıyla alakalı sorularına popçu, “Şunu yaptırdım demem ama siz kör değilsiniz. Herkes gördüğünü görüyor. Minik minik şeyler bence önemli. Sonuçta biz göz önüne çıkıyoruz” sözleriyle yüzüne müdahale de bulunduğunu dile getirdi. Seda Sayan’ın ‘Fransız Askısı’ adı verilen yöntemle sosyal medya hesabından yüzüne yaptırdığı gerdirmeyi canlı yayınlaması hatırlatılan Hadise, “İnanamadım! Seda inanılmaz bir kadın, ben izleyemedim kapattım” cevabını verdi.