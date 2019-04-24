Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8649
  • 6,5805
  • 240.103
  • 96.406
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Hadise sapık hayranını savcılığa şikayet etti

Hadise sapık hayranını savcılığa şikayet etti

Hadise sapık hayranını savcılığa şikayet etti

Hadise, “Bana cinsel içerikli e-mailler atıyor. Beni takip ediyor, gittiğim yerleri ve giydiğim kıyafetleri biliyor” dediği kişiden şikayetçi oldu. Şarkıcı, evine mektup da gönderen sapığın kendisini ürküttüğünü söyledi.

x

"HAKARET VE TEHDİDE MARUZ KALDIM"

Şarkıcı Hadise; 7-14 Şubat tarihleri arasında şahsi e-posta adresine tanımadığı bir kişiden gelen cinsel içerikli iletiler nedeniyle hakaret ve tehdide maruz kaldığını belirterek savcılığa başvurdu. E-postalara cevap vermeyince, evine tacizci şahıs tarafından mektup yollandığını belirten Hadise; mektupta şiirler ve cinsel içerikli yazılar bulunduğunu söyledi.

"KAZAK VE SİYAH ETEK GİYMİŞSİN"

Hadise, şikayet dilekçesinde şu ifadeleri kullandı: Beni takip ediyor, hayatımla ilgili tüm detayları biliyor. El yazısını kullanıyor, ünlü bir şirkette çalıştığını belli eden kartlar yolluyor.

 Tacizcinin, ünlü şarkıcıya "Noel'de Paris'e gittin, beni kimlerle aldattın?" ve "Boğazlı kazak, siyah etek giyiyorsun" gibi onu takip ettiğini gösteren mesajlar attığı belirtildi.

(SABAH)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Demet Akbağ eşi için mevlit okuttu
Beşiktaşlı futbolcunun Dilan Çiçek Deniz'e talip olduğu iddia edildi
Gelin ata binmiş 'ya nasip' demiş
Damat adayı Eser West o dizide başrol oynayacak
Deniz Çakır'a 1 yıla kadar hapis istemi
Bursa’da motosikletin üzerine yatarak yarış yapan iki sürücü, yürekleri ağza getirdi. Yaşanan bu teh

Motosikletin üzerine yatarak yarış yapan gençler yürekleri ağza getirdi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kilosu 6 bin liradan satılıyor, siparişlere yetişemiyorlar

Beşiktaşlı futbolcunun Dilan Çiçek Deniz'e talip olduğu iddia edildi