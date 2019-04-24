Hadise sapık hayranını savcılığa şikayet etti

"HAKARET VE TEHDİDE MARUZ KALDIM"

Şarkıcı Hadise; 7-14 Şubat tarihleri arasında şahsi e-posta adresine tanımadığı bir kişiden gelen cinsel içerikli iletiler nedeniyle hakaret ve tehdide maruz kaldığını belirterek savcılığa başvurdu. E-postalara cevap vermeyince, evine tacizci şahıs tarafından mektup yollandığını belirten Hadise; mektupta şiirler ve cinsel içerikli yazılar bulunduğunu söyledi.

"KAZAK VE SİYAH ETEK GİYMİŞSİN"

Hadise, şikayet dilekçesinde şu ifadeleri kullandı: Beni takip ediyor, hayatımla ilgili tüm detayları biliyor. El yazısını kullanıyor, ünlü bir şirkette çalıştığını belli eden kartlar yolluyor.

Tacizcinin, ünlü şarkıcıya "Noel'de Paris'e gittin, beni kimlerle aldattın?" ve "Boğazlı kazak, siyah etek giyiyorsun" gibi onu takip ettiğini gösteren mesajlar attığı belirtildi.

(SABAH)