Hadise paylaştı Instagram yıkıldı! Binlerce beğeni yağdı

Oyuncu Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Hadise, koronavirüs salgını nedeniyle vaktini evde geçirmeye başladı. Hadise'nin Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ise takipçilerini mest etti.

BEĞENİ YAĞDI

Salgın nedeniyle konserlerine ara veren ve bu süreci sevgilisiyle evde geçiren Hadise, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından mor spor kıyafetleriyle makyajsız pozlarını paylaştı. Şarkıcının art arda paylaştığı pozlar 20 dakikada 300 binden fazla beğeni aldı.

SEVGİLİSİYLE AYNI EVDE KARANTİNAYA GİRDİ

İlişkilerini basından uzak bir şekilde yaşamayı tercih eden Hadise ve Kaan Yıldırım, kendilerini aynı evde karantinaya aldı. İkiliyi ele veren detay ise aynı koltukta verdikleri pozlar oldu. Çiftin ilişkilerini de Yıldırım'ın köpeği ile verdiği poz ele vermişti.