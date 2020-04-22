Hadise çocukluk fotoğrafını paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı!
Koronavirüs salgını nedeniyle ünlüler de evine kapandı. Karantina günlerinde sosyal medyada saran isimlerden biri olan Hadise, son olarak çocukluk yıllarına gitti.
Karantina günlerini sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evinde geçiren şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı. Yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen şarkıcı Hadise, bu kez de çocukluk fotoğrafı ile dikkat çekti. Paylaşılan fotoğraf ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.