Hadise çocukluk fotoğrafını paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı!

Karantina günlerini sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evinde geçiren şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı. Yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen şarkıcı Hadise, bu kez de çocukluk fotoğrafı ile dikkat çekti. Paylaşılan fotoğraf ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.