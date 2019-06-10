Hadi İpucu sorusu yayında! 10 Haziran Hadi ipucu ve joker kodu nedir?

Hadi ipucu sorusu ve joker kodu araştırılan konular arasında yerini aldı. 10 Haziran Hadi ipucu sorusu nedir? Sanal bilgi yarışmalarından olan Hadi’de her yarışmadan önce yeni ipucu yayınlanıyor. Bu ipucunun yanıtını öğrenenler kolayca bir sonraki soruya geçebiliyorlar. Joker kodu ise yanlış cevap verilse bile elenmeme olanağı sağlıyor. 10 Haziran’da yapılan açıklamada, “Hepsiburada ile Sendromsuz Mini hadi bugün 12:30'da! Bugünkü ipucumuz internet alışverişlerinizde size kolaylık sağlayacak bir özellik ile ilgili sevgili hadiciler. Bu yöntem sayesinde müşteriler, kayıtlı kredi kartları dışında yeni bir kredi kartı ekleyerek de ödeme yapabilir. Bu sayede limiti yetmeyen veya geçerli olmayan kartları değiştirerek ödemenin çekileceği öncelikli kartı seçebilirler. Kayıtlı tüm kartlar ile ürün veya hizmet satın alımını sağlayan bu özelliğin ismi nedir sizce?" sorusu soruldu.

10 HAZİRAN HADİ İPUCU

SORU: Hepsiburada ile Sendromsuz Mini hadi bugün 12:30'da! Bugünkü ipucumuz internet alışverişlerinizde size kolaylık sağlayacak bir özellik ile ilgili sevgili hadiciler. Bu yöntem sayesinde müşteriler, kayıtlı kredi kartları dışında yeni bir kredi kartı ekleyerek de ödeme yapabilir. Bu sayede limiti yetmeyen veya geçerli olmayan kartları değiştirerek ödemenin çekileceği öncelikli kartı seçebilirler. Kayıtlı tüm kartlar ile ürün veya hizmet satın alımını sağlayan bu özelliğin ismi nedir sizce?

CEVAP: ÇOKLU KREDİ KARTI KAYDETME ÖZELLİĞİ

10 HAZİRAN HADİ JOKER KODU

Hepsiburada Mini hadi’si bugün 12.30’da! Ödül Hepsiburada’dan 15.000 TL! Jokerler birazdan Hepsiburada uygulamasında olacak! Yarın başlayacak olan Samsung Galaxy M10’daki Babalar Günü’ne özel büyük indirimine göz atmayı unutma hadici!

HADİ NEDİR?

Geçtiğimiz haftalarda AppStore’larda yerini alan HADİ artık Androidlerin de cebine girdi. Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen yarışma; günde iki kez yayınlanıyor. Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada.

Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli. Uygulamayı kullanmak ise tamamen ücretsiz. Yapılması gereken tek şey, daha önce bildirilen yarışma saatinde uygulamayı açık tutmak. Akabinde telefon ekranını dolduran sunucu; canlı yayında soruları ardı sıra soracak; oyuncular ise çoktan seçmeli cevapları tek bir tık ile yanıtlayacak. Yanıtlama süresi ise on saniye. Yarışma sırasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor, arkadaşını yarışmaya üye edenler ise ekstra can hakkı kazanıyor.

Hadi, mobil dünyada bilgisine güvenenlerin yeni trendi olarak dikkat çekiyor.

Aralarında 15 yıldan fazla sürede onlarca dijital ürüne imza atmış; Emre Ulusoy, Gökhan Örün ve Lenasoftware ekibinin bulunduğu, tecrübeli yönetim kadrosu ve yurtdışı kaynaklı yatırımcıları ile Hadi; “cepteki televizyon” teriminin karşılığı olmak amacıyla teknoloji alanında çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

İşte 'Hadi'nin kullanıcıları için yaptığı açıklama:

Her gün aynı saatte Hadi bilgi yarışmasına katılabilir, arkadaşlarını davet ederek Joker hakkı kazanabilir ve yarışmalarda daha avantajlı olabilirsin.