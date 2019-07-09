Hadi ipucu sorusu yayında! Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kısa nedir?

Hadi ipucu sorusu ve joker kodu araştırılan konular arasında yer alıyor. Hadi ipucu sorusu nedir? Sevilen yarışmada her gün yeni ipuçları yayınlanıyor. Bu soruların yanıtını öğrenen yarışmacılar kolayca bir sonraki soruya geçebiliyorlar. 9 Temmuz’da yapılan açıklamada, “Mini hadi bugün 12:30'da! Bugünkü ipucumuz Avrupa Konseyi'ne bağlı olarak kurulmuş uluslararası bir mahkeme olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile ilgili sevgili hadiciler. Peki sizce bu mahkemenin kısa adı nedir?” denildi.