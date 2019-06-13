Hadi ipucu sorusu ve joker kodu nedir? 13 Haziran Hadi ipucu yayında!

Hadi ipucu sorusu güncel olarak yayınlanıyor. Hadi joker kodu nedir? Sevilen yarışmada heyecan devam ediyor. Her yarışma önce yayınlanan ipuçları merakla takip ediliyor. 13 Haziran’da ipucu sorusu yayınlandı. Yapılan açıklamada, “hadi magazin bugün 12:30'da!Bugünkü ipucumuz geçtiğimiz günlerde siyasete girmeyi düşündüğünü açıklayan ünlü bir şarkıcımız hakkında sevgili hadiciler."Kadına, çocuklara ve hayvanlara uygulanan şiddet nedeniyle siyasete girmeyi düşünüyorum" diyen pop müziğinin sevilen ismi kim sizce?” denildi. İşte sorunun cevabı...