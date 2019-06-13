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13 Haziran 2019 Perşembe 09:28 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 09:28

Hadi ipucu sorusu ve joker kodu nedir? 13 Haziran Hadi ipucu yayında!

Hadi ipucu sorusu ve joker kodu nedir" 13 Haziran Hadi ipucu yayında!

Hadi ipucu sorusu ve joker kodu yoğun ilgi görüyor. Hadi ipucu sorusu nedir? Sanal bilgi yarışmalarından olan Hadi’de her yarışmadan önce yeni ipucu yayınlanıyor. Bu ipucunun yanıtını öğrenenler kolayca bir sonraki soruya geçebiliyorlar. 13 Haziran’da ipucu olarak, ‘“Kadına, çocuklara ve hayvanlara uygulanan şiddet nedeniyle siyasete girmeyi düşünüyorum" diyen pop müziğinin sevilen ismi kim sizce?’ sorusu soruldu.

Hadi ipucu sorusu güncel olarak yayınlanıyor. Hadi joker kodu nedir? Sevilen yarışmada heyecan devam ediyor. Her yarışma önce yayınlanan ipuçları merakla takip ediliyor. 13 Haziran’da ipucu sorusu yayınlandı. Yapılan açıklamada, “hadi magazin bugün 12:30'da!Bugünkü ipucumuz geçtiğimiz günlerde siyasete girmeyi düşündüğünü açıklayan ünlü bir şarkıcımız hakkında sevgili hadiciler."Kadına, çocuklara ve hayvanlara uygulanan şiddet nedeniyle siyasete girmeyi düşünüyorum" diyen pop müziğinin sevilen ismi kim sizce?” denildi. İşte sorunun cevabı...

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