Hadi ipucu sorusu nedir? 26 Mayıs Hadi ipucu sorusu ve joker kodu nedir?

Hadi ipucu sorusu yoğun ilgi görüyor. Hadi ipucu ve joker kodu nedir? Sanal olarak gerçekleştirilen yarışmada her gün yeni ipuçları veriliyor. İpucu sorularını öğrenen yarışmacılar kolayca bir sonraki soruya geçebiliyorlar. 26 Mayıs 19.30 yarışması için ipucu yayınlandı. Yapılan açıklamada “Ailece hadi bugün 19:30'da! Bugünkü ipucumuzda masal edebiyatı denildiğinde akla gelen en önemli sanatçımızı soruyoruz sizlere sevgili hadiciler. Bu kişi, özgün masallar yazmasının yanı sıra pek çok halk hikayesi ve masalını derleyip yayımlamıştır. Masalcı Baba lakabıyla tanınan bu yazarımızın ismi nedir sizce?” denildi.

26 MAYIS HADİ İPUCU

SORU: Ailece hadi bugün 19:30'da! Bugünkü ipucumuzda masal edebiyatı denildiğinde akla gelen en önemli sanatçımızı soruyoruz sizlere sevgili hadiciler. Bu kişi, özgün masallar yazmasının yanı sıra pek çok halk hikayesi ve masalını derleyip yayımlamıştır. Masalcı Baba lakabıyla tanınan bu yazarımızın ismi nedir sizce?

CEVAP: Eflatun Cem Güney

HADİ NEDİR?

Geçtiğimiz haftalarda AppStore’larda yerini alan HADİ artık Androidlerin de cebine girdi. Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen yarışma; günde iki kez yayınlanıyor. Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada.

Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli. Uygulamayı kullanmak ise tamamen ücretsiz. Yapılması gereken tek şey, daha önce bildirilen yarışma saatinde uygulamayı açık tutmak. Akabinde telefon ekranını dolduran sunucu; canlı yayında soruları ardı sıra soracak; oyuncular ise çoktan seçmeli cevapları tek bir tık ile yanıtlayacak. Yanıtlama süresi ise on saniye. Yarışma sırasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor, arkadaşını yarışmaya üye edenler ise ekstra can hakkı kazanıyor.

Hadi, mobil dünyada bilgisine güvenenlerin yeni trendi olarak dikkat çekiyor.

Aralarında 15 yıldan fazla sürede onlarca dijital ürüne imza atmış; Emre Ulusoy, Gökhan Örün ve Lenasoftware ekibinin bulunduğu, tecrübeli yönetim kadrosu ve yurtdışı kaynaklı yatırımcıları ile Hadi; “cepteki televizyon” teriminin karşılığı olmak amacıyla teknoloji alanında çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

İşte 'Hadi'nin kullanıcıları için yaptığı açıklama:

Her gün aynı saatte Hadi bilgi yarışmasına katılabilir, arkadaşlarını davet ederek Joker hakkı kazanabilir ve yarışmalarda daha avantajlı olabilirsin.