Hadi ipucu sorusu nedir? 18 Haziran Hadi ipucu ve joker kodu yayında mı?

Hadi ipucu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. 18 Haziran Hadi ipucu sorusu cevabı nedir? Yarışmada her gün yeni ipuçları yayınlanıyor. Bu ipuçlarının yanıtlarını öğrenen yarışmacılar kolayca bir sonraki soruya geçebiliyorlar. 18 Haziran’da 12.30 yarışması için açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, “Belki de Sensin Derneği de 2013 yılından bu yana bu hayati konu üzerine çalışıyor. Kanınızdaki bu mucizeyi bağışlamak için Kızılay’a gidip 3 tüp kan örneği vererek ilk adımı atıyor ve bir hastaya umut olmak için eşleşmeyi bekliyorsunuz. Hayat kurtarmanın en kolay şekli olan bu bağış yöntemi acaba nedir?” denildi.