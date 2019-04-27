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  3. Hadi ipucu Mandıra Filozofu'ndan!

Hadi ipucu Mandıra Filozofu'ndan!

Hadi ipucu Mandıra Filozofu'ndan!

Mandıra Filozofu filmi Hadi ipucu sorusu olduktan sonra araştırılıyor.

SORU: Bugünkü ipucumuz 2014 yapımı bir komedi filmi olan Mandıra Filozofu'nda rol alan bir oyuncu ile alakalı hadiciler. Bir çok dizide ve filmde rol almasının yanı sıra yönetmenlik de yapan bu isim aynı zamanda bu filmin yönetmenliğini de üstlenmiş. Peki bu kişi "ben çalışmaya karşıyım" repliği ile tanınıyor desek?

CEVAP: MÜFİT CAN SAÇINTI

Mandıra Filozofu, 2014 Türkiye yapımı, yönetmenliğini Müfit Can Saçıntı'nın yaptığı ve senaryosunu Birol Güven'in yazarak aynı zamanda yapımcılığını yaptığı, başrollerinde Müfit Can Saçıntı, Rasim Öztekin, Ayda Aksel'in rol aldığı komedi filmi.

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