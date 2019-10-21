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  3. Hadi ipucu sorusu: ‘’Hemşerim Memleket Nire" şarkısında "Bu dünya benim memleket" diyen sanatçı kimdir?

Hadi ipucu sorusu: ‘’Hemşerim Memleket Nire" şarkısında "Bu dünya benim memleket" diyen sanatçı kimdir?

Hadi ipucu sorusu: ‘’Hemşerim Memleket Nire" şarkısında "Bu dünya benim memleket" diyen sanatçı kimdir"

Hadi ipucu sorusu ve joker kodu yoğun ilgi görüyor. Hadi ipucu sorusu nedir? 21 Ekim’de yapılan açıklamada, “Mini hadi bugün 12:30’da! İpucumuz sizler için geliyor hadiciler! ‘’Hemşerim Memleket Nire" şarkısında "Bu dünya benim memleket" diyen sanatçı kimdir?” denildi. İşte detaylar…

“Hemşerim Memleket Nire” şarkısı araştırılan konular arasında yer alıyor. Hadi ipucu sorusu cevabı nedir? Sevilen yarışmada her yarışma öncesi yeni ipuçları yayınlanıyor. İpucu sorularının yanıtlarını öğrenen yarışmacılar kolayca bir sonraki soruya geçebiliyorlar. Joker kodu ise yanlış cevap verilse bile yarışmaya devam etme olanağı sağlıyor. 21 Ekim’de “‘’Hemşerim Memleket Nire’ şarkısında ‘Bu dünya benim memleket’ diyen sanatçı kimdir?” sorusu soruldu.

21 EKİM HADİ İPUCU SORUSU

SORU: Mini hadi bugün 12:30’da! İpucumuz sizler için geliyor hadiciler! ‘’Hemşerim Memleket Nire" şarkısında "Bu dünya benim memleket" diyen sanatçı kimdir? 

CEVAP: BARIŞ MANÇO

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