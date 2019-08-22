Hadi ipucu: Manchester City takımının idmanına katılan Çukur oyuncusu kimdir?

Hadi ipucu sorusunun cevabı ve joker kodu araştırılıyor. 22 Ağustos Hadi ipucu sorusu nedir? 22 Ağustos’ta ipucu olarak, “hadi magazin bugün 12:30’da! ipucumuz herkes tarafından çok sevilen Çukur dizisindeki bir oyuncudan geliyor. Geçtiğimiz günlerde Manchester City takımının idmanına katılarak takımla beraber çalışan "Çukur" dizisinin ünlü oyuncusu kimdir?” sorusu soruldu.

22 AĞUSTOS HADİ İPUCU

SORU: Geçtiğimiz günlerde Manchester City takımının idmanına katılarak takımla beraber çalışan "Çukur" dizisinin ünlü oyuncusu kimdir?

CEVAP: ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL

Çukur dizisnde Vartolu karakterine hayat veren Erkan Kolçak Köstendil Manchester City idmanını ziyaret etti. Köstendil teknik direktör Guardiola ve İlkay Gündoğan ile fotoğraflarını sosyal medyadan yayınladı.