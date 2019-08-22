Hadi ipucu: Manchester City takımının idmanına katılan Çukur oyuncusu kimdir?
Hadi ipucu sorusu ve joker kodu araştırılan konular arasında yer alıyor. Hadi ipucu sorusu nedir? 22 Ağustos tarihinde yayınlanan ipucu da Çukur dizisinin oyuncularından biri ile ilgili soru soruldu. Yapılan açıklamada, “ hadi magazin bugün 12:30’da! ipucumuz herkes tarafından çok sevilen Çukur dizisindeki bir oyuncudan geliyor.” denildi. İşte Hadi ipucu sorusunun yanıtı
Hadi ipucu sorusunun cevabı ve joker kodu araştırılıyor. 22 Ağustos Hadi ipucu sorusu nedir? 22 Ağustos’ta ipucu olarak, “hadi magazin bugün 12:30’da! ipucumuz herkes tarafından çok sevilen Çukur dizisindeki bir oyuncudan geliyor. Geçtiğimiz günlerde Manchester City takımının idmanına katılarak takımla beraber çalışan "Çukur" dizisinin ünlü oyuncusu kimdir?” sorusu soruldu.
22 AĞUSTOS HADİ İPUCU
SORU: Geçtiğimiz günlerde Manchester City takımının idmanına katılarak takımla beraber çalışan "Çukur" dizisinin ünlü oyuncusu kimdir?
CEVAP: ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL
Çukur dizisnde Vartolu karakterine hayat veren Erkan Kolçak Köstendil Manchester City idmanını ziyaret etti. Köstendil teknik direktör Guardiola ve İlkay Gündoğan ile fotoğraflarını sosyal medyadan yayınladı.