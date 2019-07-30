Hadi ipucu: Kallavi günlük hayatta hangi anlamda kullanılmaktadır? 30 Temmuz Hadi joker kodu

Hadi ipucu sorusu ve joker kodu güncel olarak yayınlanıyor. 30 Temmuz Hadi ipucu sorusunun cevabı nedir? 30 Temmuz’da ipucu olarak, “Vezir ve sadrazamların giydiği bir kavuk türü olan “kallavi” günlük hayatta hangi anlamda kullanılmaktadır?” sorusu soruldu. Yarışmacılar heyecanla sorunun yanıtını öğrenmek istiyorlar. Ayrıca yarışma tarafından yapılan açıklamada yeni bir joker kazanma yolu anlatıldı.

HADİ İPUCU SORUSU

SORU: Vezir ve sadrazamların giydiği bir kavuk türü olan “kallavi” günlük hayatta hangi anlamda kullanılmaktadır?

CEVAP: Çok iri, kocaman

Osmanlı döneminde vezirlerin ve sadrazamların giydiği, üstüne tülbent sarılmış bir tür kavuk.

HADİ’DE JOKER YAĞMURU

Yarışma tarafından yapılan açıklamada yeni bir joker kazanma yolu anlatıldı. 30 Temmuz’da “Sen de #hadisensor etiketi ile soru sorduğun videonu paylaş; hem yarışmada bir soru senden olsun hem seni de yayınlayalım hem de 5 joker kazan. 12.30’da görüşmek üzere!” denildi.