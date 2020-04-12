HADİ 12 Nisan Aşkı Memnu gecesi! HADİ ipucu nedir? Aşkı Memnu hangi yıllar arasında yayınlandı?

HADİ ipucu nedir? sorusunun yanıtı on binlerce Hadi'ci tarafından merak ediliyor. Aşkı Memnu gecesi bu akşam 20:30'da yayınlanacak. Sevilen yarışmada heyecan giderek artıyor. Sanal bilgi yarışmasında her yarışma öncesi yeni ipuçları yayınlanıyor. HADİ ipucu sorularını takip eden ve yanıtlarını önceden öğrenen yarışmacılar kolayca bir sonraki soruya geçebiliyorlar. Peki, bu akşamın ipucu sorusu ve yanıtı nedir? yanıtı haberimizde yer alıyor.

12 NİSAN HADİ İPUCU NEDİR?

Soru: Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde oynadığı "Aşkı Memnu" dizisi hangi yıllar arasında yayınlanmıştır?

Cevap: Dizi, 2008 ve 2010 yılları arasında yayınlandı. Aşkı Memnu'nun ilk bölüm yayın tarihi: 4 Eylül 2008, son bölüm yayın tarihi: 24 Haziran 2010'dur.

HADİ TV NEDİR?

Türkiye’nin en hızlı büyüyen uygulaması, şimdi Türkiye’nin ilk interaktif video platformu!

HADİ YARIŞMALARI NASIL?

Burada her konuda içerik bulabilirsin!

HADİ ipucu nedir? sorusunun yanıtı on binlerce Hadi'ci tarafından merak ediliyor. Aşkı Memnu gecesi bu akşam 20:30'da yayınlanacak. Sevilen yarışmada heyecan giderek artıyor. Sanal bilgi yarışmasında her yarışma öncesi yeni ipuçları yayınlanıyor. HADİ ipucu sorularını takip eden ve yanıtlarını önceden öğrenen yarışmacılar kolayca bir sonraki soruya geçebiliyorlar. Peki, bu akşamın ipucu sorusu ve yanıtı nedir? yanıtı haberimizde yer alıyor.

12 NİSAN HADİ İPUCU NEDİR?

Soru: Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde oynadığı "Aşkı Memnu" dizisi hangi yıllar arasında yayınlanmıştır?

Cevap: Dizi, 2008 ve 2010 yılları arasında yayınlandı. Aşkı Memnu'nun ilk bölüm yayın tarihi: 4 Eylül 2008, son bölüm yayın tarihi: 24 Haziran 2010'dur.

HADİ TV NEDİR?

Türkiye’nin en hızlı büyüyen uygulaması, şimdi Türkiye’nin ilk interaktif video platformu!

hadi, artık hadiTV! Binlerce interaktif yerli içerik, bir tık uzağında, istediğin zaman ve istediğin yerden ücretsiz izleyebileceğin mobil televizyona hoş geldin! hadiTV de uzaktan izlemek yerine programların bir parçası olmaya hazır mısın? Hem de bu programlar 10 dakikadan kısa! Eğlenceli, interaktif, eğitici içeriğin yanı sıra bildiğin, sevdiğin hadi bilgi yarışması her zamanki saatinde yine seninle!

Burada her konuda içerik bulabilirsin!

HADİ YARIŞMALARI NASIL?

9 milyondan fazla indirilen Hadi’de katılımcılara soru başına 10 saniye tanınır. Soruların tamamını verilen sürede doğru cevaplayan yarışmacılar önceden belirlenen ödülü aralarında eşit olarak paylaşır.

Hadi, hafta içi her gün 12.30’da, hafta sonları da dahil olmak üzere yedi gün boyunca 20.30’da yarışmalar düzenler. Hadi’de müzik, sinema, spor gibi farklı kategorilerde özel yarışmalar da düzenlenir.

9 milyondan fazla indirilen Hadi’de katılımcılara soru başına 10 saniye tanınır. Soruların tamamını verilen sürede doğru cevaplayan yarışmacılar önceden belirlenen ödülü aralarında eşit olarak paylaşır.

Hadi, hafta içi her gün 12.30’da, hafta sonları da dahil olmak üzere yedi gün boyunca 20.30’da yarışmalar düzenler. Hadi’de müzik, sinema, spor gibi farklı kategorilerde özel yarışmalar da düzenlenir.