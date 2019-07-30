Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i yıllar sonra böyle görüntülendi!

Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Ahmet Sezerel, 66'ncı yaşını Bodrum'da kutladı. Sezerel'in sahibi olduğu Torba Sanat Evi'nde önceki akşam yapılan kutlamaya sanatçının ailesinin yanı sıra yakın arkadaşları Erhan Yazıcıoğlu ve Atacan Arseven de katıldı. Hababam Sınıfı'nın ardından kamera arkası çalışmalarına ağırlık veren ve uzun süre yönetmen yardımcılığı yapan Ahmet Sezerel, şimdilerde ise vaktini Torba Sanat Evi'yle ilgilenerek geçiriyor.

KAMERA ARKASINI TERCİH ETTİM



Sanatçı Ahmet Sezerel, oyunculuğa neden devam etmediği sorusunu şöyle yanıtladı: "Beni cezbeden bir senaryoyla karşılaşmadım. Her zaman kamera arkasında olmayı tercih ettim." Doğum günü pastasında Ahmet Sezerel'in "Hababam Sınıfı Uyanıyor"dan fotoğrafı kullanıldı.





İŞLETMECİ OLDU



Yeşilçam'da rol aldığı filmlerin ardından kamera arkasına geçen Ahmet Sezerel, bir dönem kurucusu olduğu sinema derneği ile genç yeteneklerin sanat hayatına atılmasına yardımcı oldu. 1982 yılında açtığı Taksim Sanat Evi ile restoran işletmeciliğine soyunan sanatçı, şimdilerde Bodrum'daki Torba Sanat Evi'ni işletiyor.