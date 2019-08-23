Güzellik için meyan kökü

ymiras@hotmail.com

info@sislilazer.com

Eski çağlardan beri kullanılan meyan kökü pek çok sağlık sorununa şifa olarak kullanılıyor. Günümüzde de alternatif tıp tekniklerinden biri olarak kullanılan meyan kökünün faydalarını sizler için araştırdım.

KARIŞIM NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı kurutulmuş meyan kökleri

4 bardak su

Hazırlanışı:

Suyu orta ateşte bir tencereye koyun. Su kaynamaya başlamadan öne kurutulmuş meyan köklerini koyun. Karışımın kaynama noktasına gelmesini bekleyin. Bir fincan üzerine ince gözenekli süzgeci yerleştirin ve içine karışımı dökün. Kökleri atın.

FAYDALARI BİTMEZ

Cildi yatıştırır ve nemlendirir: Bir çayın düzenli olarak tüketilmesi nemi cildin içinde tutunmasını sağlar. Hatta cilt üzerine serin meyan çayı uygulamak cildi yumuşatır.

Cildi aydınlatır: Meyan kökü cildi aydınlatma özelliğine de sahiptir.1 çay kaşığı zerdeçal tozu karıştırarak yüz maskesi hazırlayabilirsiniz. Cildinizi nemli tutmak için içine zeytinyağı, hindistancevizi yağı ve birkaç damla badem yağı ekleyin.

Cilt bozukluklarını giderir: Soğutulmuş meyan çayı, sedef, egzema, ve kuru cilt gibi birçok cilt bozukluğunu engeller.

Güneş ışınlarından korur: Diyetlerinize bu çayı eklerseniz Zararlı UV ışınlarından cildinizi koruyabilirsiniz. Çay gibi kaynatarak güneş yanıklarından korunmak için güneş koruyucu olarak kullanabilirsiniz.

BUNLARA DİKKAT!

Meyan kökü çayının yan etkileri baş ağrısı, tansiyon, uykusuzluk, kalp rahatsızlıkları, şişkinlik ve vücudun su tutması olarak görülebilir. Tansiyon hastaları, idrar söktürücü veya tansiyon ilacı kullananlar içmemelidir.

Meyan kökü çayı düzenli tüketildiğinde cildi nemli tutar, yatıştırır ve nemlendirir.

SAÇ SAĞLIĞINI KORUR

Meyan kökünün saçlara faydaları;

• Saçların dökülmesini engellemek,

• Kafa derisinin sağlığını korumak,

• Kepek sorununu doğal yoldan çözmek,

• Hassas ve kırılgan saçları onarmak şeklinde sıralanabilir.