Gürgen Öz'den Zümrüt Apartmanı kitabına tepki

Kurgu Kültür Merkezi Yayınları aracılığıyla yayımlanan ve iğrenç satırlara yer verilen Zümrüt Apartmanı isimli kitap, tüm Türkiye'den tepki geldi. Cinsel istismarı teşvik edici içeriğe sahip Zümrüt Apartmanı kitabına bir tepki de oyuncu Gürgen Öz’den geldi. Oyuncu ve yazar Gürgen Öz, gündemin sarsıcı konusu Zümrüt Apartmanı kitabına tepki gösterdi.

Öz, İçinde çocuğa yönelik cinsel istismara teşvik edici bir öykü bulunan kitabın fikir özgürlüğü ve sanatsal yaratıcılıkla alakası olmadığını vurgulayarak kitapta anlatılanların hastalıklı ve zehirleyici olduğunu ifade etti.

Sinirli olduğunu belirten Öz, kitabın toplatılmasını istedi.