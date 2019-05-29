  • $6,0539
  • 6,759
  • 249.887
  • 86.932
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:43 | Son Güncelleme: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 10:11

Gürgen Öz'den Zümrüt Apartmanı kitabına tepki

Gürgen Öz'den Zümrüt Apartmanı kitabına tepki

İğrenç satırlara sahip Zümrüt Apartmanı kitabına bir tepki de oyuncu Gürgen Öz’den geldi. Oyuncu ve yazar Gürgen Öz, gündemin sarsıcı konusu Zümrüt Apartmanı kitabının toplanmasını istedi.

Kurgu Kültür Merkezi Yayınları aracılığıyla yayımlanan ve iğrenç satırlara yer verilen Zümrüt Apartmanı isimli kitap, tüm Türkiye'den tepki geldi. Cinsel istismarı teşvik edici içeriğe sahip Zümrüt Apartmanı kitabına bir tepki de oyuncu Gürgen Öz’den geldi. Oyuncu ve yazar Gürgen Öz, gündemin sarsıcı konusu Zümrüt Apartmanı kitabına tepki gösterdi.

Öz, İçinde çocuğa yönelik cinsel istismara teşvik edici bir öykü bulunan kitabın fikir özgürlüğü ve sanatsal yaratıcılıkla alakası olmadığını vurgulayarak kitapta anlatılanların hastalıklı ve zehirleyici olduğunu ifade etti.

Sinirli olduğunu belirten Öz, kitabın toplatılmasını istedi.

Ramazan Ayının Aranılan Tatlısı: Cennet Çamuru

Pençe Harekatı´nda dikkat çeken detay! Alabarda açıkladı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

PKK’ya karşı Pençe Harekatı başladı… Komandolarımız Irak’ın kuzeyinde

Tayvan'da savaş uçakları otobana iniş yaptı

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.