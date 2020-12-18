Gürgen Öz hayvanlara şiddet uygulayanları eleştirdi! ‘Biz daha tehlikeliyiz, korkmayın'

Son olarak Can Yaman ve Özge Gürel ile birlikte Bay Yanlış dizisinde rol alan Gürgen Öz, gündemdeki konulara ilişin fikirlerini beyan ettiği videolar paylaşmaya devam ediyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif bir şekilde kullanan Gürgen Öz, çektiği son videoda hayvana şiddet uygulan ve işkence edenlere sert çıktı.

‘KORONAVİRÜSE GELENE KADAR DAHA TEHLİKELİ ŞEYLER VAR’

Gürgen Öz, paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi:

‘Koronavirüse gelene kadar daha tehlikeli şeyler var. İnsanoğlunun içinde var hatta. Daha tehlikeli virüsler… Mesela birkaç hafta önce bir köpek çiftliğinde cins köpek üretenler, hayvanların ses tellerini almışlar, seslerini duyuramasınlar diye. Kör eşeğe işkence edenler… Onun videosunu izledim, sinirim bozuldu. Biz daha tehlikeliyiz, korkmayın’

‘KİM DAHA TEHLİKELİ? BİZ Mİ KORONAVİRÜS MÜ?’

Ünlü oyuncu paylaşımına ‘The K.R.O! İnsanoğlunun yaptıklarını gördükçe soruyorum, kim daha tehlikeli?

Doğanın dengesini arsızca bozan, doğaya, hayvanlara saygısız, her şeyi yiyen, tüketen, değiştiren bizler mi yoksa koronavirüsü mü? Yeni yılda dünyaya daha iyi insanlar diliyorum!’ notunu ekledi.