01 Kasım 2020 Pazar 16:51 | Son Güncelleme:
Gürgen Öz deprem sonrası 'Cadılar Bayramı' kutlaması yapanlara tepki gösterdi
Gürgen Öz, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında sosyal medyada Cadılar Bayramı'nı kutlayan bazı insanlara tepkisini dile getiren bir video paylaşarak adeta isyan etti.
Ünlü oyuncu Gürgen Öz, İzmir depremi sonrası Cadılar Bayramı kutlaması yapanlara sosyal medyadan paylaştığı video ile tepkisini şu sert sözlerle dile getirdi.
"Ah arkadaşlar ya! Kendi kendimi köy evimde sinirden gülerken yakaladım, ama elimde değil, vallahi elimde değil. İzmir'de deprem oldu, çok üzüldük, hepimizin başı sağ olsun, bütün İzmir'e hepimize geçmiş olsun. Bunun matemini tuturken hemen ertesi günü bir sürü paylaşım Instagram'da. Cadılar Bayramınız kutlu olsun, Cadılar Bayramınız kutlu olsun. Dedim ne oluyor ya... İnsanlar vefat etti, insanlar zarar gördü, insanlar evsiz kaldı, göçük altında olanlar var, siz Cadılar Bayramı kutluyorsunuz. Hani kendi bayramımız olsa bir derece, gam yemeyeceğim. Cadılar Bayramı Amerikan Bayramı. Yani sen ne yapacaksın cadılar bayramı senin neyine ya. Ben en çok buna gülüyorum bizim memlekette. Amerika'nın bir şeyine özenip, cadı gibi giyinip, partilere gitmeler, onun bayramını kutlamalar falan. Ama buraya çok uyar, bizde cadı çok, cadılık çok var bizde olur."