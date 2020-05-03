Gupse Özay'ın yeni filmi yılbaşında
En son ‘Eltilerin Savaşı' isimli sinema filmini çeken Gupse Özay, henüz ismi belli olmayan yeni projesi için vizyon tarihi aldı.
Salgın nedeniyle setlerin durduğu, vizyon tarihlerinin ertelendiği ve sinema salonlarının kapatıldığı bir dönemde işini sağlama alan Özay, yeni filminin vizyon tarihini 1 Ocak 2021 olarak belirledi. Özay’ın bu hamlesi sevenlerini heyecanlandırırken, yeni filmi için “Görümce ve eltilerden sonra artık damat, bacanak, kayınço mu gelecek bakalım” yorumları yapıldı.