Gupse Özay'ın yeni filmi yılbaşında

Salgın nedeniyle setlerin durduğu, vizyon tarihlerinin ertelendiği ve sinema salonlarının kapatıldığı bir dönemde işini sağlama alan Özay, yeni filminin vizyon tarihini 1 Ocak 2021 olarak belirledi. Özay’ın bu hamlesi sevenlerini heyecanlandırırken, yeni filmi için “Görümce ve eltilerden sonra artık damat, bacanak, kayınço mu gelecek bakalım” yorumları yapıldı.