Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9856
  • 6,64
  • 303.808
  • 119140
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. 'Deliha'dan daha iyi'

'Deliha'dan daha iyi'

'Deliha'dan daha iyi'

Başrollerinde Gupse Özay, Merve Dizdar, Ferit Aktuğ ve Uraz Kaygılaroğlu’nun yer aldığı ‘Eltilerin Savaşı’ filmi görücüye çıktı.

Recep ASLAN

Zorlu’daki galaya oyuncuların yanı sıra Gupse Özay’ın sevgilisi Barış Arduç da katıldı. Gösterim öncesi konuşan Gupse Özay, “Eski Yeşilçam filmlerinin tadını alacağınızı düşündüğümüz sıcak bir aile komedisi yaptığımıza inanıyoruz” dedi. Barış Arduç ise “En az Gupse kadar heyecanlıyım. Biraz iddialı olacak ama en iyi filmi bu. Beraber rol aldığımız Deliha’dan bile daha iyi. Eltidir, görümcedir hiç anlamam ama Gupse iyi anlar” dedi. 


Şeyma Subaşı alay konusu oldu: O kolun hali ne?
O rakamı duyan Hülya Avşar büyük hayalini rafa kaldırdı!
Özge Özpirinçci tepki topladı!
O sözleri tepki çekmişti! İrem Derici'den açıklama
Diyet ve sporu hayatından çıkardı
<p>Geçen salı günü Sincan´da Menderes Mahallesi´nde bulunan Nacip Fazıl Parkı´nda bulunan hayvanları

Ankara´da 20 Sokak Hayvanını Kasap Zehirlemiş

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Asya'dan Avrupa'ya kesintisiz ulaşımın gizli kahramanları görev başında

Kamuda çalışan işçilere ikramiye ödemesi bugün yapılıyor