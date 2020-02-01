'Deliha'dan daha iyi'

Recep ASLAN

Zorlu’daki galaya oyuncuların yanı sıra Gupse Özay’ın sevgilisi Barış Arduç da katıldı. Gösterim öncesi konuşan Gupse Özay, “Eski Yeşilçam filmlerinin tadını alacağınızı düşündüğümüz sıcak bir aile komedisi yaptığımıza inanıyoruz” dedi. Barış Arduç ise “En az Gupse kadar heyecanlıyım. Biraz iddialı olacak ama en iyi filmi bu. Beraber rol aldığımız Deliha’dan bile daha iyi. Eltidir, görümcedir hiç anlamam ama Gupse iyi anlar” dedi.