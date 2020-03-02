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  3. Güney Koreli oyuncu Chaby Han isyan etti: Sizin kadar endişeliyiz!

Güney Koreli oyuncu Chaby Han isyan etti: Sizin kadar endişeliyiz!

Güney Koreli oyuncu Chaby Han isyan etti: Sizin kadar endişeliyiz!

Türkiye'de yaşayan Koreli oyuncu ve fenomen Chaby Han, koronavirüs salgınından sonra sert tepkilerle karşılaştığını söyleyerek isyan etti.

Chaby Han, kendisine gelen 'korona bu' mesajlarını Twitter'dan paylaştı ve isyanını şu sözlerle dile getirdi:

'BAYA YANLIŞ ANLAŞILMA VAR'

Burada sadece ben değil, babam, annem ve kardeşim de yaşıyor. Sadece biz değil, evlenmiş hayat kurmuş Asyalı insanlar da yaşıyor. Panikteyiz. Bu mesajları aldıkça sizlerle paylaşmalıyım. Türkiye'de yaşayan Koreli, Çinli, Japonlar da sizin kadar endişeli. Umarım, bu zor günlerde hepimiz anlayışlı oluruz. Alakasız konu ama mesajlarda da baya yanlış anlaşılma var galiba. Koreliler, Japonlar; yarasadır, böcektir tüketmez. Çinliler’in de çoğu tüketmez. Tüketenler yok değil ama aşırı az 2020’de hâlâ bunu açıklıyorum.


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