Gülşen'in sözleri küslük getirdi: Hadise ile arasında soğuk rüzgarlar esiyor

Hadise, meslektaşının geçen haftalarda dediği 'Hadise’den daha çok para kazanıyorum' sözlerine bozuldu. Demet Akalın’ın da aralarında bulunduğu grupla "Müziğin yeni ittifakı' diye gösterilen Hadise ve Gülşen, sosyal medyadan birbirlerini sildi. Hadise, popçuyla olan fotoğrafını kaldırdı.