Gülşen'in sözleri küslük getirdi: Hadise ile arasında soğuk rüzgarlar esiyor
Hadise, Gülşen’e resti çekti! Müzik dünyasında her zaman birbirlerine verdikleri destekle bilinen Hadise ve Gülşen ikilisinin arasında soğuk rüzgarlar esiyor.
Hadise, meslektaşının geçen haftalarda dediği 'Hadise’den daha çok para kazanıyorum' sözlerine bozuldu. Demet Akalın’ın da aralarında bulunduğu grupla "Müziğin yeni ittifakı' diye gösterilen Hadise ve Gülşen, sosyal medyadan birbirlerini sildi. Hadise, popçuyla olan fotoğrafını kaldırdı.