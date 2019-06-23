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  3. Gülşen'in sözleri küslük getirdi: Hadise ile arasında soğuk rüzgarlar esiyor

Gülşen'in sözleri küslük getirdi: Hadise ile arasında soğuk rüzgarlar esiyor

Gülşen'in sözleri küslük getirdi: Hadise ile arasında soğuk rüzgarlar esiyor

Hadise, Gülşen’e resti çekti! Müzik dünyasında her zaman birbirlerine verdikleri destekle bilinen Hadise ve Gülşen ikilisinin arasında soğuk rüzgarlar esiyor.

Hadise, meslektaşının geçen haftalarda dediği 'Hadise’den daha çok para kazanıyorum' sözlerine bozuldu. Demet Akalın’ın da aralarında bulunduğu grupla "Müziğin yeni ittifakı' diye gösterilen Hadise ve Gülşen, sosyal medyadan birbirlerini sildi. Hadise, popçuyla olan fotoğrafını kaldırdı. 

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