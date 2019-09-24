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  3. Gülşen'in oğlu Azur için ödeyeceği yıllık okul taksiti dudak uçuklattı!

Gülşen'in oğlu Azur için ödeyeceği yıllık okul taksiti dudak uçuklattı!

Gülşen'in oğlu Azur için ödeyeceği yıllık okul taksiti dudak uçuklattı!

Gülşen, oğlu Azur'un okulu için İngiltere'ye yerleşmişti. Şarkıcının okula ödediği yıllık rakam ortaya çıktı.

Oğulları Azur Benan’ın anaokuluna başlaması sebebiyle bir süredir Londra’da yaşayan Gülşen ile Ozan Çolakoğlu, Zincirlikuyu’daki rezidans dairelerini satışa çıkarmışlardı.

AYDA 3 BİN TL

Çift, 30 milyon TL’ye alıcısını bekleyen dairedeki belli başlı eşyalarını bir depoya koydurttu. Şarkıcı, bu depoya ayda 3 bin TL ödüyor.

YILLIK 100 BİN TL

Azur'un gittiği anaokulu, Londra'nın en seçkin yeri olan ve Kraliyet Ailesi üyelerinin de çocuklarının okula gittiği Kensington bölgesinde bulunuyor. Oğlunu ana dili gibi İngilizce konuşsun diye Londra'daki bir kreşe gönderen Gülşen, bunun için de yıllık yaklaşık 15 bin sterlin yani yaklaşık 100 bin TL ödeyecek.

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