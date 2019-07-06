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Gülşen'den hayranlarına unutulmaz gece

Gülşen'den hayranlarına unutulmaz gece

Zonguldak'ta 21. Uluslararası Sevgi, Barış ve Dostluk Festivali'nde sahne alan ünlü sanatçı Gülşen, yaklaşık iki saat boyunca konser vererek hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından bu yıl 21.'si düzenlenen Uluslararası Sevgi, Barış ve Dostluk Festivali'nin ilk gününde ünlü pop müziği sanatçısı Gülşen sahne aldı. Ünlü sanatçı yaklaşık iki saat boyunca sahnede kaldı. Hareketli ve yavaş parçaları ile hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan ünlü sanatçı, pop müziği sanatçısı Murat Boz ile birlikte söylediği parçayı seslendirdi. 

Kendisinin Ordulu olduğunu ifade eden Gülşen, Kdz. Ereğli'de düzenlenen festivalde olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Ünlü sanatçı, Karadeniz'in tüm şehirlerini çok sevdiğini söyledi. Sanatçı, "Bir ihtimal biliyorum", "Yatcaz Kalkcaz", "Dan Dan", "Of Of", "İltimas", "Saz mı Caz mı" parçalarını seslendirirken alanı dolduran binlerce kişi de şarkılara eşlik etti. 

Yıldız Tilbe'nin şarkılarının seslendirildiği projede "Delikanlı" isimli parçayı seslendirdiğini hatırlatan sanatçı, "Bu parçayı da okumak benim gibi delikanlı birine yakışırdı" diyerek şarkıyı hayranları ile birlikte okudu.
(İHA) 

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