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  3. Gülşen son paylaşımıyla Aleyna Tilki'ye benzetildi

Gülşen son paylaşımıyla Aleyna Tilki'ye benzetildi

Gülşen son paylaşımıyla Aleyna Tilki'ye benzetildi

Gülşen, sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafıyla olay yarattı. Şarkıcı, Aleyna Tilki'ye benzetildi.

Şarkıcı Gülşen, bugün sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaştı. İlk bakışta dudaklarındaki değişiklikle dikkat çeken şarkıcıya takipçilerinden yorum yağdı. Bazıları Gülşen'in filtre kullandığını ve bu sayede dudaklarını daha dolgun gösterdiğini ileri sürdü. Bazıları da ünlü şarkıcının dudaklarını dolgunlaştırdığını savundu.

ALEYNA TİLKİ'YE BENZETİLDİ

Ancak sosyal medyanın tek fikirde birleştiği nokta Gülşen'in, meslektaşı Aleyna Tilki'ye benzerliği oldu. Birçok kişi, Gülşen'in bu pozuna Aleyna Tilki'ye ikizi kadar benzediğini yazdı.

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