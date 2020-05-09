Gülşen Bubikoğlu kimdir? Yeşilcam güzeli Gülşen Bubikoğlu kaç yaşında?

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GÜLŞEN BUBİKOĞLU KİMDİR?

Sinema oyuncusu. Türk sinema tarihinde özel bir yeri olan aktrislerden biridir. Komediden drama kadar birçok farklı türde başarılı bir performans göstermiş, canlandırdığı unutulmaz karakterlerle hafızalara kazınmıştır. Macaristan, Moskova, Kuveyt, Cannes gibi festivallerde Türkiye'yi temsil etmiş olan Bubikoğlu, 25. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, Halit Refiğ' in Kurtar Beni filmindeki rolüyle "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi olmuştur. Gırgıriye serileri, Ölmeyen Şarkı, Kördüğüm ve Paramparça aktrisin önemli filmlerindendir.

5 Aralık 1954'te İstanbul'da dünyaya geldi. Fatih Kız Lisesi'nde eğitim gördükten sonra bir yıl süreyle lisan, mankenlik ve dans konularında dersler aldığı L.C.C. Kültür Merkezi'ne devam etti. Bubikoğlu daha sonra 1973 yılında Ses Dergisi'nce düzenlenen geleneksel artist seçmelerine katıldı. İlk elemelerden itibaren büyük dikkat çeken ve rakiplerinden sıyrılan aktris, yapım şirketlerinin gözdesi olacağa benziyordu. Erler Film'den Türker İnanoğlu, Arzu Film'den Ertem Eğilmez ve Akün Film'den İrfan Ünal onunla çalışmak istiyorlardı. Yarışmada birinci olan yıldız adayı jüride bulunan 8 yapım şiketiyle çalışmak zorundaydı. Dolayısıyla Türker İnanoğlu Ertem Eğilmez ve İrfan Ünal, Bubikoğlu'nun sadece kendileriyle film yapmasını istedikleri için aktrisi birinci seçmediler. 1973 yılının birincisi Necla Nazır'dı ve Bubikoğlu'nun olan biten hakkında hiçbir fikri yoktu. Ancak çok kısa bir sonra aktris, Türker İnanoğlu'nun yapımcılığını üstlendiği Yaban filmiyle Yeşilçam'a merhaba diyecekti.

1974 yılında Bubikoğlu yapımcısı İnanoğlu'yla sadece birkaç aile dostunun katıldığı sade bir törenle dünya evine girdi. Tören Kemal Utku'nun evinde yapılmıştı. 1977'de çiftin kızları Zeynep İnanoğlu dünyaya geldi.

Uluslararası projeler içinde de yer alan sanatçı İtalyanlarla Baş Belası, Üçkağıtçılar ve Mücevher Hırsızları gibi filmlerde çalıştı. 1981'de ilki çekilen Gırgıriye filminde canlandırdığı Gülliye karakteriyle izleyici tarafından çok beğenildi. Serinin devam filmleri niteliğinde olan Gırgıriyede Şenlik Var, Gırgıriyede Cümbüş Var ve Gırgıriyede Büyük Seçim'le ise unutulmazlar arasına girdi.

Bubikoğlu en son 1990 yılında izleyiciyle buluştuğu Ümit Efekan'ın yönetmenliğini yaptığı Madde 438'de oynadı. Ancak 1994'te Halit Refiğ'in kamera arkasında olduğu TV dizisi Zirvedekiler'de Cüneyt Arkın'la başrolleri paylaştı. 4 yıl sonra ise yine Halit Refiğ'in projesi olan ve idealist bir öğretmen rolünde izlediğimiz Affet Hocam adlı TV dizisinde rol aldı.