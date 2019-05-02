Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9655
  • 6,6822
  • 243.733
  • 94.179
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Gülşen bişektomi yaptırdığı iddiasını yalanladı!

Gülşen bişektomi yaptırdığı iddiasını yalanladı!

Gülşen bişektomi yaptırdığı iddiasını yalanladı!

Gülşen'in estetik yaptırdığı haberleri uzun süredir konuşuluyordu. Ünlü şarkıcı Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programında bu iddiaları yalanladı.

Ünlü şarkıcı Gülşen'in, bişektomi (yanak inceltme estetiği) yaptırdığı iddia ediliyordu. Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuşan Gülşen "Hiç estetik yaptırmadım. İlk çıktığım yıllarda nasılsam hala aynıyım." şeklinde yaptığı açıklama ile iddiaları yalanladı. 

BİŞEKTOMİ NEDİR?

Günümüzde, dudak dolgusu ya da yüz inceltme operasyonları geçirmek çok bilinen bir şeydir. Bununla birlikte, özellikle ünlüler dünyasının estetik cerrahiye olan sevgisi, estetik dünyasındaki gelişmeleri yepyeni bir seviyeye taşımaktadır. Gerçekleştirilen çoklu operasyonlar, birçok ünlü ismin görünümünü büyük ölçüde değiştirmektedir.

Son dönemde estetik dünyasında öne çıkan uygulamalardan biri de “Bişektomi”dir. Yanak bölgesindeki fazla yağ dokusunu çıkararak daha ince yüz hatlarına ve daha belirgin elmacık kemiklerine sahip olmanızı sağlayan bişektomi ameliyatını tercih edenlerin sayısı her geçen gün artış göstermektedir.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Bennu Gerede: Acun Ilıcalı'nın yanına gidip yıllarca yalvardım
Serenay Sarıkaya'dan ayrılık sonrası ilk açıklama: Bu bana yapılmış bir saygısızlık
Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Duygu Sarışın'ın paylaşımı açığa çıkardı!
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna barıştılar mı?
Yağmur Sarıoğlu takipçisinin 'Sabri iflas mı etti?' sorusuna cevap verdi!
İşsiz olan İsa Uzğuç´un iddialarına göre 14 yıl önce yanına gelen bazı kişiler, ona iş vaadinde bulu

Aldığı Teklif Hayatını Kararttı... ´5 Şirketi Var, Günde 20 Lira Kazanıyor´

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Rize'deki kayıp çocuklar bulundu

Brüksel'de 150 yıllık tramvaylar görücüye çıktı