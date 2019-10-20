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  3. Gülnur Güneş ve Yiğit Doğan Çelik'ten hayran bırakan düğün! Adeta ünlü akını yaşandı

Gülnur Güneş ve Yiğit Doğan Çelik'ten hayran bırakan düğün! Adeta ünlü akını yaşandı

Gülnur Güneş ve Yiğit Doğan Çelik'ten hayran bırakan düğün! Adeta ünlü akını yaşandı

İş adamı Metin Güneş’in kızı Gülnur Güneş ve Yiğit Doğan Çelik dün akşam evlendiler. Genç çift, ilk dansı Tarkan’ın “Beni Çok Sev” şarkısı eşliğinde yaptı. Daha sonra sahneye çıkan Ebru Güneş ile beraber Tarkan düet yaptı. Konukları hayran bırakan düğüne adeta ünlü akını yaşandı.

Ünlü modacı Gülnur Güneş ve Yiğit Doğan Çelik evlendi. Geçtiğimiz günlerde düğün öncesi ünlü tasarımcı, 19’uncu yüzyıl Paris konseptli bir kına gecesi düzenledi. Gecede koreografisini Özgül Tuncer’in üstlendiği, “Moulin Rouge” (Kırmızı Değirmen) gösterisi de sahnelendi. Gülnur Güneş de başrol oyuncusu olarak gösteride yer aldı. Düğüne ise Tarkan ve Ebru Gündeş damga vurdu. Düğüne Özge Ulusoy, Danla Bilic, Nur Yerlitaş,  Şeyma Subaşı, Çağla Şikel, Hakan Akkaya gibi birçok isim katıldı.

ÜNLÜ MODACI EVLENDİ! DÜĞÜNE ÜNLÜLER AKIN ETTİ

İş adamı Metin Güneş’in kızı Gülnur Güneş ve Yiğit Doğan Çelik dün akşam görkemli bir düğünle hayatlarını birleştirdi. Genç çift, ilk dansı Tarkan’ın “Beni Çok Sev” şarkısı eşliğinde yaptı. Daha sonra sahneye çıkan Ebru Güneş ile beraber Tarkan düet yaptı.

Düğüne Özge Ulusoy, Danla Bilic, Nur Yerlitaş,  Şeyma Subaşı, Çağla Şikel, Hakan Akkaya gibi birçok isim katıldı.

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