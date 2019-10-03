Gülenay Kalkan'dan eşi Tarık Ünlüoğlu'na duygusal veda
Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, önceki gün hayatını kaybetti. Ani ölümüyle herkesi yasa boğan Ünlüoğlu'na, eşinden duygusal bir veda yazısı geldi.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynayan Tarık Ünlüoğlu, geçen ay akciğer rahatsızlığıyla hastaneye kaldırılmıştı. Bir süredir hastanede tedavi olan Ünlüoğlu, 1 Ekim'de hayata gözlerini yumdu.
EŞİNDEN DUYGUSAL VEDA
Tarık Ünlüoğlu'nun vefatı sevenlerini yasa boğarken, usta oyuncunun eşi Gülenay Kalkan gazeteye verdiği ilanla eşine veda etti. İşte o duygusal veda sözleri:
Acı kaybım
Tarık'ım, can yoldaşım,
Bir masal yaşadım seninle...
Tadı kaldı dilimde...
Güle güle sevgilim
GÜLENAY'IN
CENAZESİ BUGÜN
Öte yandan Tarık Ünlüoğlu, bugün saat 11.00’de Mecidiyeköy Büyük Sahne – Artı Sahne’de Devlet Tiyatrosu töreninin ardından Levent Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.