Gülenay Kalkan'dan eşi Tarık Ünlüoğlu'na duygusal veda

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynayan Tarık Ünlüoğlu, geçen ay akciğer rahatsızlığıyla hastaneye kaldırılmıştı. Bir süredir hastanede tedavi olan Ünlüoğlu, 1 Ekim'de hayata gözlerini yumdu.

EŞİNDEN DUYGUSAL VEDA

Tarık Ünlüoğlu'nun vefatı sevenlerini yasa boğarken, usta oyuncunun eşi Gülenay Kalkan gazeteye verdiği ilanla eşine veda etti. İşte o duygusal veda sözleri:

Acı kaybım

Tarık'ım, can yoldaşım,

Bir masal yaşadım seninle...

Tadı kaldı dilimde...

Güle güle sevgilim

GÜLENAY'IN

CENAZESİ BUGÜN

Öte yandan Tarık Ünlüoğlu, bugün saat 11.00’de Mecidiyeköy Büyük Sahne – Artı Sahne’de Devlet Tiyatrosu töreninin ardından Levent Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.