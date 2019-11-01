Gülben Ergen'den bacak şov

Resimlere hayranlıkla bakanlardanım. Gülben Ergen; Günay sahnesinde Tolga Çam (soldaki) ve Raissa Vanessa (kırmızı elbise) imzalı iki elbisesiyle göz kamaştırdı. İki elbisenin de derin bacak yırtmacını çok iyi taşımış. Bacaklar belli ki spor yapılmış, dikkat edilmiş, sıfır selülit… İki elbise de harika olmuş açıkçası.

“DEMET AKALIN” VE SIFIR FOTOSHOP

Demet Akalın’dan sıfır fotoshop’lu bir resim ve buna rağmen fazla güzel görünüyor. Son dönemde çalıştığı makyaj uzmanı Anar Agakishiev, Demet Akalın’ın güzelliğini o kadar güzel ortaya çıkardı ki, adeta 10 yaş geri gitti. Ve uzun zamandır gördüğümüz en şık en zarif hali… Siyah pul payet elbisesi, ayakkabıları, yerinde yırtmacı… Yapana da taşıyana da tebrikler.

SELENA GOMEZ’İN HATALI KADİFE KOMBİNİ

Selena Gomez; fazla kilolarından kurtuldu, yüzünün güzelliği zaten tartışmasız, hep bebek gibiydi. Ama son zamanda yaptığı kombinler facia. En son da giydiği bu yeşil kadife ceket pantolon takımı o kadar yanlış ki, kendisini olduğundan daha iri göstermiş. Kadife giymek herkesin harcı değil, pantolon bedeni ve kalıbı çok yanlış. Ceketin belindeki kemer kuşak da düğmesi kopmuşta ceketi kuşakla kapatmaya çalışmış gibi. Kız güzel olmasa facia sonuç olurdu.

KADİFE” ŞIKLIK

Her sezon kışlık kumaşlar arasında yerini alan kadife, bu yılın en favori koleksiyonlarında yine yerini aldı fazlasıyla. Bu kış sezonunun en iddialı parçalarında mutlaka bir kadife dokunuş göreceksiniz.

• Kadife elbise, gece elbiselerinin en şık ve zarif parçalarından biri olmaya devam ediyor.

• Kadife tulumlar da gece ve davetlerde yerini aldı.

• Kadife bir etek, günlük hayatta deri bir ceketle en güzel kombin seçeneği olabilir.

• Kadife ve tül & dantel birlikteliği ise ayrı bir şıklık…

• Kadife pantolon ve ceket takımlar da maskülen tarzın içinde ayrı bir hava

• Kadife eşofman takım ve spor pantolonlarda hafta sonu sokak stili için çok uygun

• Kadife ve tüylü çantalarda vazgeçilmez aksesuarlardan

• Bu kış kendinize en doğru renk kadife ve modeli bulduğunuz taktirde, şık ve zarif olmamanız imkansız…