Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5602
  • 6,2031
  • 256.547
  • 99679.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Gözde Kayra: Metin'in harçlığını ben veriyordum

Gözde Kayra: Metin'in harçlığını ben veriyordum

Gözde Kayra: Metin'in harçlığını ben veriyordum

Metin Yıldız’ın 'Bana saplantısı var' dediği eski kız arkadaşı Gözde Kayra, savcılığa başvurdu. Kayra, ünlü oyuncunun kendisine şiddet uyguladığını savundu. 

Neslihan KESKİN

Çok Güzel Hareketler'le tanınan oyuncu Metin Yıldız’ın eski sevgilisi Gözde Kayra, kendisine psikolojik ve fiziksel şiddete uyguladığını iddia ederek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Kayra, Metin Yıldız’ın yaptığı tüm açıklamaların internetten kaldırılmasını ve hakkında şerefe karşı işlenen suçlar, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar kapsamında dava açılmasını talep etti. Kayra, kendisinden 19 yaş büyük Yıldız'ın yemek parasını bile kendi harçlığından aldığını iddia etti. 

ŞİDDET UYGULADI

Gözde Kayra, oyuncu için dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: "Son dönemde psikolojik ve fiziksel şiddet uygulamaya başladı. En son yaşanan olayda Metin Yıldız sarhoş bir şekilde eve geldi. Aramızda tartışma yaşandı. Bana vurdu. Zorla elinden kurtularak kendimi yatak odasına kilitledim. Metin Yıldız oturduğu evin kirasını, yemek parasını bile benim harçlıklarımdan ve arkadaşlarından aldığı borçlardan karşılamıştır."

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Sahnede şaşırtan an... Konser ortasında bir anda sustu!
Güzel şarkıcı Merve Özbey kendini ödüllendirdi
14 yıl sonra aşk yeniden!
91 videonun gelirini istiyorum
Takipçisinin mesajına böyle yanıt verdi: Kudurabilirler
<p>Osmaniye´nin Toprakkale İlçesinde, cami içerisine giren peçeli baykuş, görevliler tarafından yaka

Cami içinde peçeli baykuş yakalandı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Romanya Donanması'na ait 81 yaşındaki askeri gemisi İstanbul'da