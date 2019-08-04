Gözde Kayra: Metin'in harçlığını ben veriyordum

Neslihan KESKİN

Çok Güzel Hareketler'le tanınan oyuncu Metin Yıldız’ın eski sevgilisi Gözde Kayra, kendisine psikolojik ve fiziksel şiddete uyguladığını iddia ederek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Kayra, Metin Yıldız’ın yaptığı tüm açıklamaların internetten kaldırılmasını ve hakkında şerefe karşı işlenen suçlar, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar kapsamında dava açılmasını talep etti. Kayra, kendisinden 19 yaş büyük Yıldız'ın yemek parasını bile kendi harçlığından aldığını iddia etti.

ŞİDDET UYGULADI

Gözde Kayra, oyuncu için dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: "Son dönemde psikolojik ve fiziksel şiddet uygulamaya başladı. En son yaşanan olayda Metin Yıldız sarhoş bir şekilde eve geldi. Aramızda tartışma yaşandı. Bana vurdu. Zorla elinden kurtularak kendimi yatak odasına kilitledim. Metin Yıldız oturduğu evin kirasını, yemek parasını bile benim harçlıklarımdan ve arkadaşlarından aldığı borçlardan karşılamıştır."