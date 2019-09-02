Gönül Yazar'dan sevgilisi Rüzgar Mağden ile ilgili şaşırtan açıklamalar

İşte Gönül Yazar'ın 2. Sayfa programına yaptığı o açıklamalar:

-Metin Oktay’la ‘Taçsız Kral’ filmde oynamıştım orada görmüş aşık olmuş. 'Büyüyünce bu kadınla evlenecem' demiş.

-İkimiz birbirimizi çok seviyoruz. Biz ikimiz bu yolda yürümeye karar verdik. Biz birbirimizden başkasına bakmayız çok aşığız.

-Annelerimiz ve babalarımız öldü. Rüzgar'a çok seviniyorum. Hayatta kimse ona güvendiğim kadar güvenmedim.

-Herkes yattığı zaman ben tavana bakıyorum. Ben böyle aşk görmedim, çok seviyorum onu!

-21 yıldır hayatımda kimse yoktu, 21 yıldır tavana bakıyordum, şimdi ise telefona bakıyorum.

-İkimizde evlilik düşünmüyoruz. Onun da aklında olduğunu düşünmüyorum.

-İçimizdeki hisler bilinmediği için bazı yorumlar yapılabilir.

-Benden 'Bıkar mısın?' dedi dün akşam, ben ondan bıkar mıyım? Bıkmam... Ayrılır mıyım, ayrılmam.

-Biz sadece birbirimizi aldatırsak bu ilişki biter.

-Rüzgar beni çok kıskanıyor, telefonumu karıştırıyor.

-Benim sevgilim çıtır değil, 51 yaşında pıtır.

-Benim aşkıma başka kimse aşkım demesin.

-Şimdiye kadar 'Elalem ne diyer?' diye evlendim.

-Rüzgar ile yan yana yatacağımız bir mezar almayı düşünüyoruz.