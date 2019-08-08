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Gönül Yazar yeni bir aşka yelken açtı

Gönül Yazar yeni bir aşka yelken açtı

Usta sanatçı Gönül Yazar, bugün 2. Sayfa'nın canlı yayınına konuk oldu. Yazar, 21 yılın ardından yeni bir aşka yelken açtığını itiraf etti.

Türk sanat müziği yorumcusu ve sinema oyuncusu olan Gönül Yazar, bugün 2. Sayfa programına konuk oldu. Birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulunan Yazar, aşk itirafında bulundu.

8,5 YIL SONRA GÖRDÜ

Gönül Yazar, sosyal medyadan kendisine gelen bir mesajı 8buçuk yıl sonra okuduğunu ve o kişiyle şimdilerde aşk yaşadığını dile getirdi. Gelen mesajda, "Sizi çok beğeniyorum. Sizin hayranınızım" yazdığını belirten Yazar, yanıt olarak "Bende sizin resimlerinizi görüyorum ama size yazamıyordum" demiş. Ayrıca usta sanatçıya mesaj yazan kişi, orta okulda da Yazar'a aşıkmış. Öte yandan 21 yıldır yalnız olan Gönül Yazar'ın 1 aydır aşk yaşadığı kişiyle hikayesi, Müslüm Gürses'in aşk hikayesini akıllara getiriyor.

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