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06 Kasım 2020 Cuma 11:17 | Son Güncelleme:

Gönül Dağı dizisinin setinde koronavirüs faciası!

Gönül Dağı dizisinin setinde koronavirüs faciası!

TRT1 ekranında seyircisi ile buluşmakta olan Gönül Dağı dizisinin setinden gelen haberler üzdü… Koronavirüsün tüm dünyayı etkilediği bu günlerde dizide de büyük bir olumsuzluk yaşandı. Set ekibinin önemli bir bölümünün koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

Eskişehir Sivrihisar’da çekimleri gerçekleştirilen dizinin setinde yapılan testler sonrasında başrol oyuncusu Gülsüm Ali İlhan’ın koronavirüse yakalandığı belirlendi. Ayrıca dizide Ali Düşenkalkar’ın da koronavirüs olması ile bir hayli ortam gerildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın verdiği kulis bilgisine göre set ekibinden tam olarak 38 kişinin koronavirüse yakalandığı da ortaya çıktı. Dizinin çekimleri durduruldu.

Geçtiğimiz hafta dizinin 3. bölümü İzmir’de büyük yıkıma, ölümlere ve yaralanmalara neden olan deprem felaketi nedeniyle yayınlanmamıştı. TRT1’den yapılan duyuruda bu hafta Gönül Dağı dizisinin yayınlanacağı bildirildi.

Elde ne kadar stok var bilinmiyor. Ancak set ekibinin 14 günlük karantina sürecinde çekimler yapılabilecek mi, bu soru da soruluyor. Yani koronavirüs vakalarının bu kadar yoğun yaşanması sonrasında Gönül Dağı dizisinin yayınları bu durumdan nasıl etkilenecek izleyiciler merakla gelişmeleri bekliyor.

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