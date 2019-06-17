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Gökhan Töre ile Esra Bilgiç boşandı

Gökhan Töre ile Esra Bilgiç boşandı

Gökhan Töre ile Esra Bilgiç çifti boşandı. Çift, bir süredir aralarında anlaşmazlık yaşadıkları gerekçesiyle ortak verdikleri kararla geçtiğimiz hafta Küçükçekmece Adliyesi'ne başvurdu. Duymadık Demeyin programının özel haberine göre; Bilgiç ve Töre 10 dakika süren duruşma ile tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.

İkilinin birbirilerinden nafaka tazminat talepleri ile mal rejimine dayalı hiçbir talepleri olmadığı öğrenildi. Töre ve Bilgiç el sıkışarak dostça adliyeden ayrıldı.

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