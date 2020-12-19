Gökhan Göz Gülşah Saraçoğlu'nun hakaretlerine ne yanıt verdi?

İnişli çıkışlı bir ilişki yaşayan Gökhan Göz ve Gülşah Saraçoğlu çifti geçtiğimiz günlerde magazinin en çok konuştuğu iki isim olmuştu. Ünlü çift kısa bir süre önce birlikteliklerini noktalamıştı.

İş insanı Gökhan Göz geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından canlı yayın açmış arkadaşları ile eğlendiği anları takipçileri ile paylaşmıştı. Birçok ünlü isim için diktiği elbiselerle adından söz ettiren şimdilerde TV8'de ekrana getirilen büyük beden yarışmacıların kıyasıya rekabet ettiği Doya Doya Moda programının jüri üyesi Gülşah Saraçoğlu geceye damga vurmuştu. Gökhan Göz'ün canlı yayınını izleyen ünlü modacı hakaretler savurmuştu.

Alışveriş yaparken görüntülenen Gökhan Göz, basın mensupları ile ayaküstü sohbet etti. 'Maskesiz çekin bari' diyerek, taktığı iki maskeyi de çıkaran Gökhan Göz, 'Bugün bir aile yemeğimiz var, o yüzden malum yeni yılda yaklaşmışken hediye almaya geldim. Onun dışında iş toplantılarımız yoğun geçiyor' yanıtını verdi.

‘KENDİSİ SAYGI DUYDUĞUM BİR İNSANDIR’

Eski sevgilisi Gülşah Saraçoğlu hatırlatılan Göz, 'Arkadaşlar geçmişte yaşanmış bir olay. Kendisi saygı duyduğum bir insandır. Kendisine hiç bir kinim yok. Sosyal medyada açıklama yaptım zaten.' diyerek aracına binip uzaklaştı.