Gökhan Gencebay'ın sevgilisi Seda Han kimdir? Seda Han kaç yaşındadır?

Gökhan Gencebay’ın sevgilisi Seda Han kimdir? İddialara göre bir taksi şoförünün sevgilisi Seda Han’a küfretmesi nedeniyle kavga eden ve bıçakla yaralanan Gökhan Gencebay’ın sevgilisi Seda Han kimdir, kaç yaşındadır sorusuna yanıt aranıyor. Geçtiğimiz günlerde özel bir hastanede anjiyo yapılarak hayranlarının yüreğini ağzına getiren Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay, bıçak darbesi alarak yaralandı. Taksi şoförünün Gökhan Gencebay’ın sevgilisi Seda Han'a küfür etmesi sonucu çıkan kavgada yaralanan Gencebay'a 3 dikiş atıldığı ve bıçak darbesinin kalbinin 3 parmak altında olduğu öğrenildi. Gökhan Gencebay ve Seda Han aşkı uzun zamandır magazin dünyasında biliniyordu.

SEDA HAN KİMDİR?

Orhan Gencebay ile Sevim Emre'nin oğlu Gökhan, 2016'da Seda Han ile aşk yaşamaya başlamıştı. ?Geçtiğimiz yıllarda Gökhan Gencebay evlenmeyi düşündüğü kız arkadaşı ile Bodrum’da, Anne ve babası ile tatil yapmış ve görüntülenmişti. Orhan Gencebay ve Sevim Emre’nin müstakbel gelinleriyle çok iyi anlaştıkları magazin haberlerinde yer almıştı.

NE OLDU?

Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Yıldız Posta Caddesinde Dedeman otele yakın bir yerde taksi şoförü ile tartışan ünlü sanatçının oğlu Gökhan Gencebay, yaşanan boğuşma sırasında şoförün bıçak darbesiyle sol kaburgasından yaralandı. Olay yerinden kaçan taksi şoförü Balmumcu kavşağında polisler tarafından yakalandı.

Zanlının Beşiktaş İlçe Emniyet'te olduğu öğrenildi.

Bıçak darbesiyle yara alan Gökhan Gencebay vakit kaybetmeden hastaneye kaldırıldı.

Taksi şoförünün Gökhan Gencebay’ın sevgilisi Seda Han'a küfür etmesi sonucu çıkan kavgada yaralanan Gencebay'a 3 dikiş atıldığı ve bıçak darbesinin kalbinin 3 parmak altında olduğu öğrenildi.

Gökhan Gencebay’ın sağlık durumu belirsizliğini koruyor.

GÖKHAN GENCEBAY KİMDİR?

Gökhan Gencebay, 14 Ağustos 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Genç oyuncu Londra'da Harrow School da ingilizce eğitimini tamamlamasının ardından Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim ve Tasarı bölümüne girdi. Gökhan Gencebay yükseklisans eğitimini işletme üzerine yapmakta. Genel sanat yönetmeni olarak çalışan, alanında duayen Ayla Algan’ dan 1,5 yıl boyunca oyunculuk eğitimi alan Gencebay 2019 yılında oyunculuk kariyerine başlamış.