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  3. Gökçe Bahadır'ın bacakları tartışma konusu oldu

Gökçe Bahadır'ın bacakları tartışma konusu oldu

Gökçe Bahadır'ın bacakları tartışma konusu oldu

Oyunculuktan şarkıcılığa hızlı bir geçiş yapan Gökçe Bahadır, haftasonu Şahika Ercümen ile ilk dalış deneyimini yaşadı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Bahadır'ın, suyun altında çekilen fotoğrafındaki bacaklarının görüntüsü ise tartışma konusu oldu.

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, ilk dalış deneyimini ünlü Türk serbest dalışçı ve sualtı hokey oyuncusu Şahika Ercümen ile yaşadı. Suyun altında çekilen bir kareyi “Hayatta hep inandığım şey bir insan işini tutkuyla yaparsa, severek, özveriyle, disiplinli çalışmasıyla yaparsa, o zaman yapabileceklerinin sınırı yok. Sevgili Şahika Ercümen gibi… Hayatımdaki ilk dalış deneyimimi onunla yaşadığım için çok şanslıyım” notuyla paylaşan Bahadır’ın fotoğrafına ise bacaklarıyla ilgili yüzlerce yorum geldi.

'BU NE BİÇİM BACAK'

Herkesin ‘Bu ne biçim bacak’, ‘Kostüm mü var üstünde’, ‘Bacakların buruşmuş’ gibi yorumlarına ise Ercümen “İnsan bedeni basınçlı suda bu şekilde görünüyor. Yani bu bacakları nefesinin hakkıyla yaptın Gökçe” diyerek cevap verdi.

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