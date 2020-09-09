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  3. Gizem Özdilli: 23 yıldır sinemaya gitmiyorum!
09 Eylül 2020 Çarşamba 10:51 | Son Güncelleme:

Gizem Özdilli: 23 yıldır sinemaya gitmiyorum!

Gizem Özdilli: 23 yıldır sinemaya gitmiyorum!

Eski model Gizem Özdilli, önceki gün Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı. Özdilli, 23 yıllık bir itirafta bulundu.

Gizem Özdilli, klostrofobi (kapalı alan korkusu) nedeniyle 23 yıldır sinemaya gitmediğini açıkladı.

'GALALARA KATILDIM AMA FİLM BAŞLAMADAN ORADAN AYRILDIM'

48 yaşındaki güzel, "Bu yüzden sinemaya gitmiyorum. En son 1997 yılında 'Titanik' filmini sinemada izlemiştim. Birçok film galasına katıldım ama film başlamadan oradan ayrıldım" dedi.

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