Gizem Özdilli: 23 yıldır sinemaya gitmiyorum!

Gizem Özdilli, klostrofobi (kapalı alan korkusu) nedeniyle 23 yıldır sinemaya gitmediğini açıkladı.

'GALALARA KATILDIM AMA FİLM BAŞLAMADAN ORADAN AYRILDIM'

48 yaşındaki güzel, "Bu yüzden sinemaya gitmiyorum. En son 1997 yılında 'Titanik' filmini sinemada izlemiştim. Birçok film galasına katıldım ama film başlamadan oradan ayrıldım" dedi.

