28 Mayıs 2019 Salı 11:50 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 11:50
Gizem Karaca'ya Barış Yıldızsoy'dan karşı atak: Soruşturma başlatıldı
Gizem Karaca'nın kendisini dolandırdığını iddia ettiği Barış Yıldızsoy, savcılığa başvurdu. Oyuncu Karaca hakkında savcılık, 'iftira' suçlamasıyla soruşturma başlattı.
Gizem Karaca, İzmir'deki evi için 120 bin liraya beyaz eşya satın aldığı Barış Yıldızsoy'un kendisini dolandırdığını iddia etmişti.
Eşyaları teslim alamadığını belirten oyuncuya, Barış Yıldızsoy'dan karşı atak geldi. Malları teslim ettiğini belirten satıcı, kendisine iftira atıldığını belirterek savcılığa başvurdu.
Faturaları delil olarak sunan Barış Yıldızsoy'un şikayeti üzerine Gizem Karaca hakkında soruşturma başlatıldı. (Günaydın)