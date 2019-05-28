Gizem Karaca'ya Barış Yıldızsoy'dan karşı atak: Soruşturma başlatıldı

Gizem Karaca, İzmir'deki evi için 120 bin liraya beyaz eşya satın aldığı Barış Yıldızsoy'un kendisini dolandırdığını iddia etmişti.

Eşyaları teslim alamadığını belirten oyuncuya, Barış Yıldızsoy'dan karşı atak geldi. Malları teslim ettiğini belirten satıcı, kendisine iftira atıldığını belirterek savcılığa başvurdu.

Faturaları delil olarak sunan Barış Yıldızsoy'un şikayeti üzerine Gizem Karaca hakkında soruşturma başlatıldı. (Günaydın)