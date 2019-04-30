Gigi Hadid Şöhretle Nasıl Başa Çıktığını Anlattı

Instagram'daki 47 milyon takipçi sayısıyla dünyanın en büyük modellerinden bir tanesi olan 23 yaşındaki Gigi Hadid; şöhretin işinin en kolay kısmı olmadığını ifade ediyor. Kariyeri hakkında konuşan Hadid, samimi açıklamalarda bulundu. "Her zaman kendimi başarıya ulaştırmak istedim. Kendimi desteklemek istedim. Yaratıcılık açısından özgür olacağım ve hayatımı şekillendirecek gücü bulacağım bir noktaya gelmek istedim. Şöhret de artık anlaşmaya başladığım ve hakkında her gün yeni bir şeyler öğrenmeye başladığım bir şey haline geldi." diyen Hadid'in röportajın bu kısmında ağlamaya başladığı belirtiliyor.

Hadid şöyle devam ediyor; "Tabii ki inişlerim ve çıkışlarım var; çünkü herşeyden öte tüm bir süreci öğreniyorum. Bu yüzden kendim hakkında pek çok şey öğreniyorum. Kendime karşı dürüst olmayı ve kendimi kutlamayı, kendimi korumayı, gerektiğinde iddialı olmayı öğreniyorum. Her zaman nazik olmayı istedim ama bu insanlara benim üzerimden avantaj sağlamalarına izin vereceğim anlamına gelmiyor. Dünyayla olan bağlantımı öğrendim, kendim olabileceğim ve gittiğimde fotoğraflanmayacağım yerleri biliyorum. Her ne kadar bu durumları konuşsam da; tüm bunlar olmasaydı kendimi geliştiremezdim. Üzgünüm."

Ünlü modele neden bu konuları konuştuğunda duygusallaştığı sorulduğunda ise "şöhret, hayatınızın kontrolünü kaybediyormuşsunuz gibi hissettiriyor." şeklinde cevaplandırıyor.

Hadid şu şekilde devam ediyor: Bence bu çok zor. Tabii ki insanlar sizi yargılıyor. İnsanlar çok kısa bir anını ya da hatasını gördükleri biri hakkında kafalarında bir başlık oluşturabiliyor. Ben de her zaman bu konuyu en ağır şekilde hissediyorum çünkü projectör gibiyim. Hadid ayrıca hatalarından ders aldığını ve insanlarla birebir konuşunca kendisini güçlü hissettiğinin altını çiziyor.