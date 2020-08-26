Gelinim Mutfakta bugün neden yok? Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlayacak?

Ekranların sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezon tarihi geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Fatih Ürek tarafından sunulan yarışmada gelinler haftanın en güzel yemeği yapıp yüksek puan almaya çalışırken, kayınvalidelerde yemeklere puan veriyor. Bugün başlayacağı açıklanan Gelinim Mutfakta'yı Kanal D akışından göremeyen izleyiciler Gelinim Mutfakta bugün neden yok? sorusunu öğrenmek istiyor.

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN NEDEN YOK?

17 Ağustos Pazartesi başlaması planlanan Gelinim Mutfakta Kanal D yayın akışında da görülmedi. Konu hakkından bir açıklama yapılmadı. Resmi açıklama gelince haberimize eklenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

Gelinlerin işi artık daha da zor olacak. Çünkü bu sezon kayınvalidelerin yanı sıra Fatih Ürek de tadım ve puanlama yapacak. Mutfakta tüm dengeler değişecek.

Gelinim Mutfakta'da birbirinden iddialı gelinler belirlenen yemeği kendilerine ayrılan sürede yapmaya çalışacak. En güzel yemeği yapan ve kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelin, günün birincisi olarak yakasına bir çeyrek altın takacak. Beş günün sonunda haftanın birincisi olan gelin beş altın bileziği koluna takmayı hak edecek. En düşük puanı alan gelin ise hayallerine veda edecek.