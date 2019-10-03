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  3. Gelinim Mutfakta puan tablosu: Gelinim Mutfakta 3 Ekim birincisi kim?

Gelinim Mutfakta puan tablosu: Gelinim Mutfakta 3 Ekim birincisi kim?

Gelinim Mutfakta puan tablosu: Gelinim Mutfakta 3 Ekim birincisi kim"

Gelinim Mutfakta puan tablosu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Gelinim Mutfakta yarışmasının takipçileri haftanın son gününe yaklaşırken yarışmacıların puan durumunu merak ediyor. Kanal D’nin ilgiyle izlenen yarışma programında gergin dakikalar eksik olmuyor. Verilen puanlar neticesinde günün birincisi ve sonuncusu ortaya çıkmış oldu.Gelinim Mutfakta 3 Ekim birincisi kim? diye merak edenler için Gelinim Mutfakta puan tablosu haberimizde..

Gelinim Mutfakta puan tablosu yarışmanın takipçileri tarafından merak ediliyor. Hafta içi her gün Kanal D izleyicisiyle buluşan programda kaynanalar gelinlerin yemeklerini tadarak puanlamalarını yapıyor. Gün sonunda en yüksek puanı alan gelin çeyrek altının sahibi oluyor. Dün günün en yüksek puanını alan kişi 15 puanla Kıymet oldu.  Gelinim Mutfakta 3 Ekim birincisi kim? diye merak edenler için Gelinim Mutfakta puan tablosu haberimizde..

GELİNİM MUTFAKTA 3 EKİM BİRİNCİSİ KİM?

Gelinim Mutfakta 3 Ekim birincisi henüz belli olmadı. Açıklanınca sitemizde yer alacak. 

GELİNİM MUTFAKTA CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

GELİNİM MUTFAKTA 2 EKİM BİRİNCİSİ  

2 Ekim Gelinim Mutfakta günün en düşük puanı alan gelini 5 puanla Filiz oldu. Günün en düşük puanını alan 2.gelini 9 puanla Elif . Günün en yüksek puanını alan kişi 15 puanla Kıymet olurken, Dilek 10 puanla ikinci oldu. 

GELİNİM MUTFAKTA 1 EKİM BİRİNCİSİ   

Gün toplamında kaynanalardan yüksek ve eşit puanları Kıymet Çoban, Filiz Turan ve Elif Akçam aldı. Çeyrek altını 13 puanla Filiz kazandı. Günün en düşük puanını ise 8 puanla Dilek aldı.

GELİNİM MUTFAKTA 30 EYLÜL BİRİNCİSİ   

Gelinim Mutfakta biirncisi belli oldu. Günün en düşük puanını alan 4 puanla Filiz  aldı. İkinci en düşük puano 9 puanla Kıymet aldı. 16 puanla çeyrek altını alan gelin Elif oldu ancak 2 puan kesilince puano 14 oldu. Dilek 10 puanla ikinci oldu. 

3.GÜN PATATESLİ ARNAVUT BÖREĞİ

400 gr un (1 kilodan 2 bardak eksik)

2 çay kaşığı tuz

Su (hamur kulak memesi kıvamına gelinceye kadar eklenecek)

2 su bardağı sıvı yağ

Üzeri için:

 Yarım su bardağı sıvı yağ

İç Malzemesi:

250 gr patates

1 adet kuru soğan

2–3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı Kırmızı pul biber

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı Karabiber

YAPILIŞI:

Yoğurma kabının içerisine unu eleyin, üzerine tuz ve suyu ilave edilerek kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edin.

Hazırlanan hamur 12 adet beze yapın, unlayın ve dinlenmeye bırakın.

Her bezeyi yemek tabağı büyüklüğünde açın ve yemek kaşığı ile üzerilerine sıvı yağ sürerek üst üste koyun.

Açtığınız bezeler 6 adet olunca merdane yardımıyla ya da elinizle çekerek tepsi boyutlarında büyütün.

Patatesler rendeleyin, soğanı ince ince kıyın.

Tavaya 1-2 yemek kaşığı yağ ve ince kıyılmış kuru soğanı koyarak pembeleştirin ve üzerine patatesi ekleyerek 1-2 dakika kadar kavurun.

Hazırladığınız hamura için tamamını yayın.

Diğer 6 parçayı da aynı şekilde açılıp iç malzemenin üzerine koyun ve alt parça ile birleştirerek kenarlarını kapatın.

Sıvı yağı böreğin üzerine sürün, 180 derece önceden ısıtılmış fırında üzeri iyice kızarana kadar pişirin ve ılık servis yapın.

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