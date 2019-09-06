Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta 6 Eylül bugün kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta puan durumu tablosu araştırılıyor. Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, kim elendi? Sevilen yarışmada kıran kırana mücadele devam ediyor. Bu hafta Reyhan-Ezgi Yıldırım, Çiğdem-Elif Akçam, Hüsniye-Hatice Karabulut ve Necla-Yağmur Minaz çiftleri yarıştılar. Gelinler yarıştı, kayınvalideler puanladı. Haftanın son gününde gerilim arttı. Yağmur, Elif'in üzerine yürüdü. Yağmur'a ait olan valizini odadan almasına Necla Hanım çok öfkelendi.

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM BİRİNCİ OLDU?

6 Eylül tarihinde haftanın birincisi açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

4 Eylül Gelinim Mutfakta günün en düşük puanını alan gelini 9 puanla Hatice oldu. Günün en yüksek puanını ve çeyrek altını alan gelini 12 puanla Ezgi oldu. Elif ve Yağmur ise 10 puan aldı.

3 Eylül'de Gelinim Mutfakta gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Ezgi Yıldırım ve Yağmur Minaz aldı. Çeyrek altını ise 17 puanla Ezgi kazandı. Gün sonuncusuysa Hatice oldu.

Reyhan Kaynana:

Ezgi Gelin: 5 (kendi gelini)

Hatice Gelin: 1 puan

Elif Gelin: 1 puan

Yağmur gelin: 1 puan

Çiğdem Kaynana:

Elif Gelin: 1 puan (kendi gelini)

Ezgi Gelin: 5 puan

Hatice gelin: 1 puan

Yağmur Gelin: 4 puan

Hüsniye kaynana:

Hatice gelin: 1 (kendi gelini)

Elif Gelin: 1 puan

Ezgi Gelin: 4 puan

Yağmur Gelin: 5 puan

Necla Kaynana:



Yağmur gelin: 3 (kendi gelini)

Elif Gelin : 5 puan

Ezgi Gelin : 3 puan

Hatice Gelin : 1 puan