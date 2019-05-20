Gelinim Mutfakta puan durumu! 20 Mayıs Gelinim Mutfakta'da bugün kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 20 Mayıs puan durumu yoğun ilgi görüyor. Gelinim Mutfakta’da bugün kim birinci oldu? Fatih Ürek’in sunumunu yaptığı yarışma hafta içi her gün ekrana geliyor. Yarışmacılar her gün farklı yemekler ile yarışıyorlar. Cuma günü ise hafta birincisi ve elenen isim belli oluyor. Gelinim Mutfakta programının 20 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlanan 306. Bölümünde yarışmacıların yaptığı "Köfteli Patates Paçası" tarifi de merak ediliyor. Haberimiz içerisinden yemek tarifine ve puan durumuna ulaşabilirsiniz.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta puan durumu açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA YEMEK TARİFİ

Gelinim Mutfakta programının 20 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlanan 306. Bölümünde yarışmacıların yaptığı "Köfteli Patates Paçası" tarifi!

KÖFTELİ PATATES PAÇASI

Patates Paçası için;

6 adet patates

2 su bardağı çırpılmış yoğurt

2 adet yumurta

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

3 çay kaşığı tuz

Köftesi için;

350 gr kıyma

1 adet küçük soğan

1 diş sarımsak

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı pul biber

1 avuç ekmek içi

2 çay kaşığı tuz

Sosu için;

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

Yarım çay kaşığı tuz

Yapılışı:

Öncelikle patatesleri güzelce yıkayıp kabuklarıyla birlikte bütün halde haşlamaya bırakalım.

Köfte için kıyma ekmek içi rendelenmiş soğan ezilmiş sarımsak ve baharatları alıp güzelce yoğuralım.

Minik köfteler yapıp yağılı kağıt serili tepsiye dizelim.

Hepsi bittikten sonra 180-200 derece fırında köfteler kızarana kadar pişirelim.

Patatesler haşlandıktan sonra süzelim ve kabuklarını soyup ezici ile ezelim.

Bir tencereye zeytinyağı yağ koyup ezilmiş patates, biraz tuz ve iki yumurtayı ilave edip karıştıralım. Kısık ateşte karıştırarak 6-7 dk kadar pişirelim.

Sonra ocaktan alıp içerisine çırpılmış sarımsaklı yoğurdu dökelim. Püre kıvamına gelene kadar karıştıralım.

Patates paçasını bir tepsiye döküp üzerini düzleyelim.

Fırında kızarttığımız köfteleri patates paçasının üzerine dizelim.

Salçalı sos için;

2 yemek kaşığı tereyağını eritelim.

1 yemek kaşığı domates salçası ekleyip kavuralım ve köftelerin üzerine gezdirelim.