Gelinim Mutfakta puan durumu: 17 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta puan durumu yarışmanın takipçileri tarafından merak ediliyor. Bugün tüm heyecanı ile Gelinim Mutfakta yarışması devam ediyor. Haftanın finaline geri sayım devam ederken gelinler bilezikleri almak için kıyasıya yarışıyor. En düşük puan alanın elendiği, en yüksek puan alanın ise altın bilezikleri kazandığı yarışmada 17 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? araştırılıyor. Gelinim Mutfakta puan durumu haberimizde..

GELİNİM MUTFAKTA 17 EKİM BİRİNCİSİ KİM?

17 Ekim Gelinim Mutfakta birincisi henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde olacak.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

GELİNİM MUTFAKTA 16 EKİM BİRİNCİSİ

Günün en düşük puanını alan gelini yani 16 Ekim'i sonuncu sırada tamamlayan yarışmacı 8 puanla Duygu oldu.Duygu'nun ardından günün en düşük puanını alan ikinci gelini ise 10 puanla Kübra olarak açıklandı.

Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi olan gelin 18 puanla Elif oldu. Dilek ise 11 puan elde ederek günü ikincilikle tamamladı.

GELİNİM MUTFAKTA 15 EKİM BİRİNCİSİ

Günün en düşük puanını elde eden yarışmacı 6 puanla Kübra oldu.Kübra'nın ardından Elif, Dilek ve Duygu eşit puan aldılar. Yapılan kura çekimi sonrasında da günün lideri yani çeyrek altının sahibi belirlendi. Bugün çeyrek altını kazanan yarışmacı Elif oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 14 EKİM BİRİNCİSİ

Günün en düşük puanını alan gelini 7 puanla Kübra oldu. Günü en düşük puanını alan gelini 10 puanla Duygu oldu. Günün en yüksek puanını ve çeyrek altını alan gelini 15 puanla Elif oldu. Dilek 13 puanla ikinci sırayı aldı.