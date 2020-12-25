Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen isim açıklanıyor. Hafta boyunca yarışan gelinler cuma günü düzenlenen haftanın finalinde hem çeyrek altına hem de 5 altın bileziğe kavuşmak istiyor. 4 gelin ve kayınvalide yarışırken yalnızca bir isim programa veda ediyor. Duygusal ve zaman zaman heyecanlı anların yaşandığı Gelinim Mutfakta kim elendi, haftanın birincisi kim? Gelinim Mutfakta 25 Aralık puan durumu Onur Büyüktopçu tarafından açıklanacak.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ VE ELENEN İSİM KİM?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen isim henüz belli olmadı. Detaylar gelince haberimize eklenecekti.

Gelinim Mutfakta'yı Seda Sayan mı sunacak? Onur Büyüktopçu Gelinim Mutfakta'dan ayrılacak mı?

Bugün, hafta finaline bir olay damgasını vuruyor. Eleme anında yaşanan bir olay herkesi hüzünlendiriyor.

GELİNİM MUTFAKTA 25 ARALIK PUAN DURUMU!

Gelinim Mutfakta 25 Aralık puan durumu bugün açıklanacak ve bir kişi 5 altın bileziği kazanacak.