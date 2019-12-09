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  3. Gelinim Mutfakta 9 Aralık birincisi kim? Gelinim Mutfakta puan durumu haberimizde..

Gelinim Mutfakta 9 Aralık birincisi kim? Gelinim Mutfakta puan durumu haberimizde..

Gelinim Mutfakta 9 Aralık birincisi kim" Gelinim Mutfakta puan durumu haberimizde..

Gelinim Mutfakta 9 Aralık birincisi kim? sorusu arama motorunda araştırılmaya başladı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programı yeni haftaya bomba gibi başladı. Programa bugün Şükriye Gökçay ve gelini Buse Gökçay katılıyor. Buse'nin elinde mikrofonla şarkı söyleyerek girmesi gelinlerden tepki topluyor. Gelinim Mutfakta 9 Aralık birincisi kim? merak ediliyor. İşte yanıtı..

 

Gelinim Mutfakta 9 Aralık birincisi kim? sorusu yarışmanın sevenleri tarafından merak ediliyor. Kanal D’nin fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta'ya bu hafta Şükriye Gökçay ve gelini Buse Gökçay katılıyor. Gelinler yağ mantısı için hünerlerini sergilerken günün birincisi ve çeyrek altını kimin kazanacağı merak konusu oldu. Gelinim Mutfakta 9 Aralık birincisi kim? araştırılmaya başladı. İşte yanıtı.. 

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GELİNİM MUTFAKTA 9 ARALIK BİRİNCİSİ KİM? 
 
Gelinim Mutfakta 9 Aralık birincisi henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde olacak. 

GELİNİM MUTFAKTA YENİ YARIŞMACILAR

Gelinim Mutfakta'ya 83. Hafta Şükriye Gökçay ve gelini Buse Gökçay katıldı. 

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Haftanın en düşük puanını alan gelini Duygu ve Elif oldu. Veda edecek olan gelini ise 49 puanla Duygu oldu. 

Haftanın en yüksek puanını alarak 5 altın bileziğin sahibi olan gelin 66 puanla Yağmur oldu. Aydan 61 puanla ikinci oldu. 


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